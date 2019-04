Nabilla la main sur son baby-bump, reçoit une "délicate attention" pour le bébé

Cela n'aura échappé à personne, Nabilla est enceinte de son premier enfant. Après des semaines de rumeurs, la star de télé-réalité et son compagnon de longue date, Thomas Vergara ont annoncé la bonne nouvelle à Paris Match, mercredi 10 avril 2019. Depuis, le couple s'est rendu au festival Coachella, près de Los Angeles. L'occasion pour la future maman de 27 ans de dévoiler son baby-bump !

Après cette aventure américaine, le temps est venu de quitter la cité des anges et de retourner à Londres, là où Thomas et Nabilla habitent depuis quelques années déjà. Samedi 20 avril 2019, celle qui affichait son ventre rond en robe moulante a publié une story Instagram où on la devine assise à bord d'un avion. On la voit aux côtés de son compagnon, en pantalon militaire et sweat rouge. Nabilla a une fois de plus montré son joli ventre arrondi à ses 4 millions de followers.

L'ex de Sofiane avait choisi la compagnie Air France, où elle voyageait naturellement en classe business. Elle a ainsi reçu un adorable cadeau de la part de la compagnie aérienne, à savoir deux bavoirs : un bleu et un rose, grimés du logo de l'entreprise française. "Merci Air France pour cette délicate attention", a-t-elle écrit, en demandant à ses fans de deviner si elle était enceinte d'une fille ou d'un garçon. C'est, pour l'heure, le sexe féminin qui l'emporte dans les votes à 63% contre 37% pour le masculin.

Un résultat qui devrait plaire à Nabilla, puisqu'elle déclarait récemment à 50 minutes inside préférer avoir une fille. "Je trouve qu'une femme enceinte c'est joli aussi, ça peut être canon et moi je suis très fière donc j'ai vraiment hâte. Et puis peut-être que l'on fera une collection pour les petites filles ou les petits garçons, on ne sait pas encore ! On verra bien. Ce serait bien si c'était une fille parce que du coup j'ai plus d'idées ! Mais les deux ce sera très bien pour moi", expliquait-elle.

Il faudra encore un peu de patience pour découvrir le sexe de ce bébé tant attendu.