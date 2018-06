Nadège Lacroix, Agustín Galiana... Les stars de la télé au Marrakech du rire !

Cette année encore, Jamel Debbouze et sa bande d'humoristes ont investi la ville de Marrakech le temps de quelques jours à l'occasion de la huitième édition du Marrakech du rire. Un événement qui s'est tenu du 20 au 24 juin 2018 et qui a permis au public de découvrir de nombreux artistes. Au programme : Kad Merad, Ahmed Sylla, Ramzy Bédia, Elie Semoun, Anne Roumanoff et pleins d'autres stars de l'humour proposaient des sketchs tous plus loufoques les uns que les autres.

Mais les people de la soirée ne se trouvaient pas uniquement sur la grande scène du Palais Badii. En effet, Jamel Debbouze a convié de nombreuses personnalités du paysage français et notamment de la télé à venir piquer un bon gros fou rire. On a pu notamment apercevoir Nadège Lacroix, connue pour ses apparitions dans différentes émissions de télé-réalité (Secret Story, Les Anges, La Villa des coeurs brisés...), Agustin Galiana, champion en titre de l'émission de divertissement Danse avec les Stars mais aussi acteur dans la série Clem, Yasmine Ammari, candidate de The Voice 7, Frédéric Bouraly, acteur dans Scènes de ménages, Kev Adams ou encore David Ginola. Même Jamel Debbouze a accepté de prendre la pose avec sa femme, la journaliste Mélissa Theuriau, avec qui il est marié depuis dix ans.

Le Marrakech du rire sera diffusé le jeudi 5 juillet prochain sur M6 dès 20h55. En France, le spectacle réunit près de 3 millions de téléspectateurs chaque année devant le gala de clôture.