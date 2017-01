Naomi Campbell : "Agressée à Paris", comme son amie Kim Kardashian

C'est avec la présentatrice télé Wendy Williams que Naomi Campbell est revenue sur le drame. Invitée sur le plateau de Wendy, Naomi commence par évoquer Kim Kardashian, "une personne adorable", qu'elle a croisée à Paris le 1er octobre dernier, veille de son braquage dans le 7e arrondissement. "Je compatis, je compatis beaucoup. J'ai gardé ça secret, mais en 2012, j'ai été agressée à Paris", ajoute l'actrice et top model de 46 ans. Elle raconte.

"[Les agresseurs] m'ont suivie de l'aéroport. Ils m'ont attaquée, ont ouvert la porte de ma voiture et dit 'Naomi Campbell, on va te tuer !'... J'avais pris un avion de Suisse pour Paris, un vol d'une heure. Je n'ai pas demandé de sécurité, c'était un séjour rapide, j'allais voir mon papa Azzedine Alaïa. J'ai rejoint ma voiture, ce n'était pas mon chauffeur habituel et, étrangement, toutes les fenêtres étaient baissées. C'était en novembre, juste avant Thanksgiving, un froid glacial... Je me suis arrêtée à une pharmacie et Dieu merci, elle était fermée. [Azzedine Alaïa] m'appelle et me dit 'Ma fille où es-tu ? Nous sommes prêts à dîner'. À partir de là, j'ai abandonné l'idée. Dieu merci, ça s'est passé devant le magasin d'Azzedine Alaïa, dont l'entrée donne accès à la maison. En gros, ils sont sortis et m'ont sauvée", explique Naomi Campbell. Les voleurs ont tenté de lui arracher son sac et l'ont blessée au passage.

"Vous prenez une décision en une fraction de seconde (...). La mienne était que je n'allais pas laisser mon sac. J'étais dans la voiture avec des vitres teintées (...), et le chauffeur était impliqué. C'est un réseau qui agit depuis quelques années, maintenant. Donc je compatis avec [Kim], j'ai été immédiatement effondrée pour elle, et j'ai détesté entendre ces soupçons sur le fait que ce n'était pas vrai. Ça l'était, ça m'est arrivé et c'est aussi arrivé à quelques autres personnes célèbres, mais ce n'est pas à moi de le dire", ajoute Naomi.

Pour leurs prochaines venues dans la capitale, les stars bénéficieront certainement d'une sécurité rapprochée.