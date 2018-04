Nathalie Baye : Ce que Laura Smet a fait de "ses démons"...

Les démons de Laura Smet. Les épreuves de la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye. Ses égarements. Ou ses excès. On ne manque pas de tournures polies pour évoquer plus prosaïquement les années de drogues et d'alcool qu'a traversées la jolie comédienne de 34 ans. On a coutume de lire, d'écrire, que tout ceci est derrière elle... En réalité, ce combat fait toujours partie de sa vie : elle en a fait une force vive, pour elle comme au service des autres.

C'est dans une grande interview à Marie Claire (mai 2018, en kiosques ce 5 avril 2018) que Nathalie Baye parle avec fierté de sa fille unique. L'actrice raconte leur première collaboration sur la série Dix pour cent avant le tournage des Gardiennes de Xavier Beauvois. "Au moment de tourner, on oublie complètement que nous sommes mère et fille, c'est d'ailleurs assez marrant comme sensation. Je me dis juste : 'J'ai une très bonne actrice en face de moi.'" Depuis, Nathalie a tourné dans le premier court métrage de Laura, le week-end du 25 avril. Une expérience qui semble s'être déroulée à merveille.

Une enfance particulière

Pour Marie Claire, l'actrice aux quatre César évoque l'enfance de sa fille : "Particulière, avec des parents connus ; tout ça n'est pas simple. Le regard des autres est terrible. Il faut être très, très forte pour se construire dans ces conditions-là." Nathalie Baye porte évidemment un regard plus que bienveillant sur Laura Smet dont les égarements (et encore une jolie tournure !) ont construit la jeune femme solide qu'elle est aujourd'hui : "Elle est tendre, Laura, profondément gentille et très solide, poursuit sa maman. Elle possède maintenant une rigueur incroyable. Elle en a fini avec tous ses démons." Mieux, Laura ne tourne pas le dos à ce passé douloureux : "C'est même une vraie militante anti-addiction, nous apprend Nathalie Baye. Depuis cinq ou six ans, elle va aux réunions et elle entraîne ceux qui en ont besoin. Libérée de ses nuits, elle est redevenue le soleil qu'elle était. Laura est une belle personne et, de plus, très drôle."

Cette interview a été réalisée quelques jours avant que Nathalie Baye ne s'exprime pour la première fois sur le testament de Johnny Hallyday dans un communiqué cinglant publié dans Le Figaro. Malgré la mise en garde de l'attaché de presse, notre confrère Fabrice Gaignault a tout de même obtenu de l'actrice, actuellement dans la série Nox sur Canal+, quelques mots tout aussi musclés : "Cette affaire est trop pénible, trop odieuse, trop médiatique et trop vulgaire."