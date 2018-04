Nathalie Baye et Sylvie Vartan se retrouvent 4 mois après les obsèques de Johnny

Elles ont, sans le vouloir, accaparé l'attention. Nathalie Baye et Sylvie Vartan étaient présentes lundi 9 avril à un hommage rendu à Danielle Darrieux au cinéma Max Linder Panorama à Paris. La "famille de cinéma" de la comédienne disparue à l'âge de 100 ans avait également fait le déplacement.

C'est avec beaucoup d'émotion que Jacques Jenvrin, son dernier compagnon, a participé à cet hommage ainsi qu'à la projection du film Occupe-toi d'Amélie (1949) de Claude Autant-Lara, l'un des premiers grands rôles de la regrettée actrice.

Mylène Demongeot, Ludivine Sagnier, Robert Hossein, Candice Patou, Évelyne Buyle, Thierry Klifa, Anne Richard, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian et Frédérique Bredin étaient également présents lors de cette soirée animée par le journaliste Henry-Jean Servat et le producteur Dominique Besnehard.

"Danielle Darrieux m'a offert un souvenir merveilleux : j'ai tourné à ses côtés mon premier film [Patate de Robert Thomas, en 1964, NDLR]. Elle a été ma mère au cinéma. Danielle était une actrice merveilleuse, très généreuse et réconfortante pour la débutante que j'étais", a confié Sylvie Vartan à l'AFP. De son côté, Nathalie Baye a fait part de son "admiration sans borne" pour celle qui incarnait sa mère dans Une vie à t'attendre de Thierry Klifa (2004).

Il s'agissait des premières retrouvailles officielles entre les deux ex-compagnes de Johnny Hallyday depuis les obsèques du rockeur, le 9 décembre dernier. Depuis, elles se sont toutes deux exprimées à plusieurs reprises pour soutenir leurs enfants respectifs, David Hallyday et Laura Smet, actuellement en pleine bataille judiciaire contre Laeticia Hallyday pour récupérer une partie de l'héritage du chanteur donc ils ont été exclus.