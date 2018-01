Nathalie Baye : Première apparition depuis les obsèques de Johnny Hallyday

Organisée en partenariat avec la Fédération de la Haute Couture et de la mode, la seizième édition du Dîner de la mode a accueilli plus de 450 personnes au Pavillon d'Armenonville. Depuis 2003, ce dîner permet de mobiliser le monde de la mode, du cinéma et des médias en faveur de la lutte contre le sida. L'événement a permis de collecter 800 000 euros au profit de la lutte contre le sida. C'est la première fois qu'un tel montant est atteint. Une victoire à laquelle la grande Nathalie Baye a assisté, comptant parmi les invités de marque de cette année et affichant un look particulièrement élégant.

La promotion du très beau et puissant long métrage de Xavier Beauvois, Les Gardiennes, avait beaucoup accaparé Nathalie Baye à la fin de l'année dernière. Un exercice qu'elle a assuré au côté de sa fille Laura Smet dans un premier temps, puisque les deux femmes se donnent la réplique dans cette oeuvre qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, le 5 décembre, elles ont dû faire face au drame, la mort de Johnny Hallyday, père de la comédienne Laura. Cette dernière s'est naturellement éloignée de tous les médias alors que la maladie du Taulier gagnait du terrain. Mère et fille étaient dernièrement apparues soudées lors de l'hommage nationale dédié à l'icône de la musique.

C'est en 1982 que Johnny Hallyday rencontre Nathalie Baye lors d'une émission télévisée de Maritie et Gilbert Carpentier. L'actrice est posée, peu familière de l'agitation médiatique qui entoure le chanteur. Le rocker adopte un nouveau style de vie, part s'installer avec sa compagne à la campagne, dans les Yvelines. De leur amour naît Laura Smet en 1983. Le couple se sépare trois ans plus tard, en 1986, mais garde de bonnes relations. Dans Causette il y a deux ans, l'actrice confiait à propos du père de sa fille unique : "Il est désarmant, vous savez. Tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Il est très timide, charmant et peut s'avérer très drôle. On a bien ri ensemble." Elle prend sa défense : "C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je suis contente qu'il soit enfin reconnu pour ce qu'il est. Parce que je vous assure qu'à l'époque, j'en ai entendu des belles. Tout le monde se demandait ce que je foutais avec ce crétin. Enfin, les gens s'inclinent. Il a fini par avoir tout le monde !"

Évidemment effondrée par la disparition de son père et soutenue dans la peine par son amoureux Raphaël, Laura Smet est revenue ce 25 janvier sous les projecteurs, mais de façon très discrète. Elle a ainsi posté l'image d'un lion légendée en anglais qu'on pourrait traduire ainsi : "Plus la bataille est dure, plus la victoire est douce." Elle fait certainement référence à sa première réalisation, un court métrage dans lequel joue sa mère et sur lequel elle laisse encore planer beaucoup de mystère...