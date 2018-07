Nathalie Baye : Ses confidences sur sa séparation de Johnny Hallyday

Nathalie Baye lors d'une conférence de presse pour le film "Moka" et le court-métrage "Thomas" au Festival du film Français au Japon le 23 juin 2018 June 23, 2018 - Yokohama, Japan - French actress Nathalie Baye attends a talk show for the film ''Moka'' and the short film ''Thomas'' during the Festival du Film Francais au Japon 2018 in Yokohama, Japan. After the screening of the film ''Moka'' and the short film ''Thomas'' Baye answered questions from the media and fans as a part of the Festival du Film Francais au Japon 2018 held until June 24. (Credit Image: © Rodrigo Reyes Marin/via ZUMA Wire via ZUMA Wire)23/06/2018 -