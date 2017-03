Nathalie (Secret Story) : La cougar embrasse Julien Castaldi !

Nathalie a passé un très bon moment sur le plateau du Mad Mag (NRJ12), mercredi 1er mars 2017. Après avoir confié que le meilleur ami de Vivian l'avait harcelée, la candidate de Secret Story 8 (TF1) a eu la chance d'embrasser un charmant jeune homme.

Ce n'est un secret pour personne, la Corse a un penchant pour les hommes plus jeunes - une préférence qui lui a souvent valu des critiques de la part du public. Qu'à cela ne tienne, Nathalie a toujours assumé être une cougar et n'a donc pas hésité à se prêter au jeu d'Ayem Nour. Le principe ? Trouver l'âge de plusieurs garçons plus jeunes. Si elle visait juste, l'ancien flirt de Julian Perreta pouvait les embrasser.

Aussi a-t-elle pu échanger un baiser avec Julien Castaldi grâce à un gros coup de pouce de la maman d'Ayvin (8 mois). "Il est mineur ! Je ne peux pas t'em­bras­ser, t'es mineur", a-t-elle lancé dans un premier temps. Ayem lui a alors soufflé que "Charles Azna­vour disait que c'était un des plus bels âges". La Corse a donc compris que le fils de Benjamin Castaldi avait 20 ans et a reçu sa récompense.

Heureux, le grand ami de Capucine Anav l'était également puisqu'il a confié : "Ça y est, j'ai pécho ! Ça suffit les râteaux dans le Mad Mag !". Pour rappel, Julien Castaldi a été victime d'une mauvaise blague le 22 février dernier : l'ancienne candidate de The Game of Love Anastasiya est arrivée sur le plateau en annonçant que l'un des membres de l'équipe lui plaisait, avant de se diriger vers le beau brun et de s'asseoir sur ses genoux. Mais très vite, il a appris qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie organisée par l'équipe du Mag.

Malaise.