Nikos Aliagas joufflu et plus chevelu : Il publie une photo rétro et dossier

Sur son compte Instagram Nikos Aliagas poste quasi quotidiennement des photos artistiques en noir et blanc de people français et internationaux. Mais sur son Insta Story, il se permet parfois quelques fantaisies. C'est ce qu'il a fait jeudi 11 janvier en publiant un cliché dossier.

Le célèbre présentateur de TF1 est un beau gosse, difficile de le nier mais il y a quelques années, ce n'était pas vraiment le cas. L'homme d'origine grecque était plus joufflu et avait les cheveux bien moins peignés. Résultat, même s'il correspondait certainement aux critères de beauté de l'époque, on ne peut pas dire qu'il était irrésistible. Mais Nikos Aliagas assume et se fiche bien de son look des années 1980 1990. Pour preuve, il a dévoilé un photo de lui sur laquelle il prend la pose avec sa soeur qui ne le met pas vraiment en valeur.

C'est avec un T-shirt à l'effigie des J.O, avec lunettes vieillottes sur le nez, coiffure non apprivoisée et bonnes joues rondes qu'on le découvre.