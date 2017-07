Nikos Aliagas : Les touchants témoignages du public après la mort de son père

Samedi 29 juillet, Nikos Aliagas présentera Michel Berger, 25 ans déjà. Une émission qui rendra hommage au chanteur disparu il y a vingt-cinq ans. À cette occasion, l'homme de 48 ans a donné une interview au magazine Télé Cable Sat. Outre l'émission, il a évoqué ses vacances et le récent décès de son père.

Christophe Willem, Elodie Frégé, Isabelle Boulay, Nolwenn Leroy, Shy'm, Tal... ils ont tous participé à ce programme qui sera diffusé en prime sur TF1. Un joli rendez-vous que les téléspectateurs découvriront cet été, alors que l'animateur du programme est en vacances. Actuellement en Grèce où il vient de dévoiler un surprenant look, Nikos Aliagas profite du soleil et de sa famille. Il faut dire que les derniers mois ont été difficiles pour lui puisque le 10 mai dernier, son père, Andreas Aliagas est décédé en Grèce après avoir lutté longuement et très courageusement contre la maladie. "J'ai vécu un deuil. Je ne suis pas le premier, ni le dernier. Heureusement, la presse m'a respecté. J'ai reçu des témoignages d'une gentillesse absolue. On fait partie de la vie des gens et ils ont l'impression que nos peines sont aussi les leurs. C'est comme ça", déclare-t-il à ce sujet au magazine.

De retour sur ses terres natales, avant de reprendre une année chargée avec, entre autre, C'est Canteloup, The Voice et The Voice Kids, l'animateur qui est aussi un photographe exposé est bien décidé à se reposer. "Je vais partir avec mes gamins [Agathe (4 ans) et leur fils Andréas, qui fêtera son premier anniversaire le 5 octobre prochain, ndlr], ma famille, dans le sud de la France, en Corse, puis en Grèce. Pendant un mois, je décroche totalement, limite Robinson Crusoé", confie-t-il. Parfait pour recharger les batteries.