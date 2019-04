Nolwenn (Mariés au premier regard), insultée par Florian, dénonce le montage

Lors de son interview pour Purepeople, Nolwenn avait expliqué que Florian avait fait traîner le divorce pour l'embêter : "On s'est marié le 30 mai 2018, j'ai demandé le divorce le 8 juin 2018 et on a signé les papiers le 23 janvier 2019. Monsieur n'a en plus pas voulu aller dans mon sens et m'a embêtée en me faisant attendre. (...) Devant les avocats, il faisait bonne figure. On a échangé par textos avant de divorcer. À chaque fois qu'il était relancé par la production pour faire les démarches pour le divorce, j'avais un texto où il m'en mettait plein la tête." Elle nous avait ensuite confié être toujours célibataire.

De son côté, Florian nous a assuré qu'il ne comprenait pas pourquoi Nolwenn avait souhaité mettre fin à leur histoire. "C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui en veux. Elle m'a trahi. Elle aurait pu me dire qu'elle avait des doutes et on en aurait parlé plutôt que de faire son cinéma face caméra. Je pense que je lui en voudrai pendant longtemps. Je pense qu'on était tous les deux dans la communication et la confiance et elle m'a trahi tout simplement", avait-il ajouté. Lui non plus n'a pas retrouvé l'amour depuis.