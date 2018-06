Obsèques d'Avicii : Le DJ enterré sept semaines après sa mort

La famille d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, avait prévenu : les obsèques du DJ se tiendraient dans la plus stricte intimité. Les proches et amis, triés sur le volet, se sont donc réunis le 8 juin au cimetière de Skogskyrkogården, dans le Sud de Stockholm.

Les obsèques avaient lieu sur un site répertorié par l'Unesco, sept semaines après la mort d'Avicii, retrouvé sans vie en avril dernier à Mascate, au Sultanat d'Oman où il passait des vacances. Ni la police locale ni la famille n'ont souhaité donner la cause exacte de sa mort, mais il ne fait plus aucun doute que l'artiste de 28 ans, qui souffrait notamment de dépression, s'est ôté la vie en se tranchant les veines avec un éclat de bouteille en verre...

Au cours de la cérémonie, on a pu compter sur la présence de Jesse Waits, un ami américain du DJ, entrepreneur et gérant de boîte de nuit, qui a posté une photo sur Instagram. Il y avait également son beau-frère, Joakim Sterner, qui a lui posé devant une croix... En revanche, on ne sait pas si la moindre de ses anciennes compagnes était là. Peu après la mort de l'auteur du tube Wake Me Up, l'actrice et mannequin Tereza Kačerová avait dévoilé qu'ils étaient en couple depuis deux ans et envisageaient d'avoir un enfant...