Obsèques de Corbier : Son fils en larmes près de Dorothée et Ariane

Que d'émotion au cimetière de Serez, dans l'Eure, pour les obsèques de François Corbier (de son vrai nom Alain Roux). Une foule dense s'était réunie pour dire adieu à celui qui a été chanteur, animateur et comédien, mort d'un cancer à 73 ans dans la nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet 2018.

Lors des obsèques, son fils Wilfried Roux était en larmes, ne pouvant retenir sa tristesse et partageant sa peine avec ses proches. Soutenue notamment par Jean-Pierre Roux, le frère du défunt, sa veuve Doune Roux s'est montrée très digne malgré son immense chagrin. On a aussi pu voir les anciens collègues du musicien, qui avait travaillé pour les émissions cultes Récré A2 et le Club Dorothée : la chanteuse et animatrice Dorothée (Frédérique Hoschedé de son vrai nom), Jacky Jakubowicz, Ariane Carletti.

François Corbier, dont la mort avait été annoncée par le producteur Jean-Luc Azoulay, vivait ces dernières années de la musique après une longue traversée du désert au cours de laquelle il avait failli "finir clochard". D'ailleurs, pendant ses obsèques, un groupe a joué quelques morceaux à la guitare, comme un ultime hommage à sa carrière.

Thomas Montet