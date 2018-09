Obsèques de Jean Piat : Le dernier adieu de la famille et de ses amis stars

Adieu, l'artiste. Vendredi 21 septembre 2018, les funérailles de Jean Piat, ouvertes au public, ont eu lieu en l'église Saint-François-Xavier, à Paris, en présence de la famille, des proches et d'une poignée de personnalités. L'immense acteur, monstre sacré du théâtre et sociétaire honoraire de la Comédie-Française, est mort le 18 septembre dernier à l'aube de son 94e anniversaire, huit mois après la disparition de sa compagne Françoise Dorin. Un décès qui l'avait beaucoup affecté.

Notamment réunies autour des filles de Jean Piat, Dominique (69 ans) et Martine (66 ans), plusieurs célébrités ont été vues lors de leur arrivée à l'église. Jean-Paul Belmondo, Francis Huster, Michel Leeb et son épouse Béatrice, Mylène Demongeot, Micheline Pelletier, Jean-Luc Moreau, Jacqueline Franjou, Philippe de Villiers, Francis Lalanne, Robert Hossein, Candice Patou et Richard Taxy étaient présents pour lui dire un dernier adieu.

Jean Piat – qui a marqué les mémoires dans le feuilleton télévisé Les Rois maudits, mais qui est également connu pour avoir prêté sa voix chaude et profonde à Scar du Roi Lion, Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame mais aussi à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbbit – a ensuite été enterré dans l'intimité.