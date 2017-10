Obsèques de Jean Rochefort : L'émotion de Nicole Garcia et de leur fils Pierre

Le monde du cinéma français s'est réuni le 13 octobre en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris pour la messe d'adieu de Jean Rochefort, où la foule venue nombreuse était à l'image de la popularité et l'affection que les Français lui portaient. Parmi les nombreuses personnalités du 7e Art, se trouvait notamment Nicole Garcia. L'actrice et réalisatrice a croisé le chemin du comédien dans les années 1980 et leur amour a fait naître un enfant, Pierre, aujourd'hui âgé de 36 ans et comédien. Ce dernier, présent à la cérémonie, a récemment et tendrement rendu hommage à son illustre papa.