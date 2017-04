ONPC – Aymeric Caron insulté par Éric Zemmour, tensions sur le plateau...

Éric Zemmour (saisons 1, 2, 3, 4 et 5), Éric Naulleau (2, 3, 4 et 5), Natacha Polony (6, 7 et 8), Audrey Pulvar (6), Aymeric Caron (7, 8 et 9), Léa Salamé (9 et 10) et Yann Moix et Vanessa Burggraf, actuellement en place, étaient réunis par Laurent Ruquier pour un numéro un peu spécial d'On n'est pas couché sur France 2.

Si tous les polémistes du programme étaient assis autour de la table, samedi 15 avril, c'est afin de commenter les programmes et les campagnes des candidats à la présidentielle : Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jacques Cheminade. Si tous sont adeptes de la réplique et des bons mots, entre deux d'entre eux, le ton est sérieusement monté !

Alors que toute la bande passait en revue la candidature de Philippe Poutou, Eric Zemmour et Aymeric Caron ont eu un vif échange. "Poutou c'est vraiment le type même du faux. Tout est faux chez Poutou, c'est un faux ouvrier. Il n'a pas bossé depuis des siècles. (...) Non seulement c'est un faux ouvrier, mais c'est un faux démocrate. C'est un type qui n'aime les débats que quand les gens sont d'accord avec lui, qui n'aime les journalistes que quand ils sont complaisants. C'est le vrai idiot utile du capitalisme mondialisé", a déclaré Zemmour tandis que son rival a tenté plusieurs fois de lui couper la parole, choqué par ses propos.

Quand le célèbre végétarien a finalement eu le droit d'intervenir, il a pris un certain plaisir à rappeler les positions très conservatrices de Zemmour sur la fermeture des frontières avant d'évoquer le destin de l'humanité qui est "d'à nouveau retrouver son unité". Un discours philosophique qui a valu à Caron d'être moqué par Yann Moix, lequel a déclaré : "Un idiot utile contre un intelligent inutile". Zemmour ajoutant ensuite : "Tu aurais été un curé formidable (...) Tu es un magnifique idiot utile du capitalisme mondialisé". Des propos hués.

"Vous faites partie de cette extrême droite méprisante qui, pour disqualifier son adversaire, le traite d'idiot", a rétorqué le polémiste attaqué.

Ce vif échange a été suivi par 1,46 million de téléspectateurs, soit 25,1% du public. C'est le record de saison en part de marché.