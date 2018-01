ONPC : Jean-Luc Reichmann accusé par Christine Angot de surjouer sa sympathie

Samedi 20 janvier 2018, Jean-Luc Reichmann était l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché sur France 2. Au moment de son passage devant les polémistes Yann Moix et Christine Angot, l'animateur emblématique des 12 Coups de midi (TF1) a été interrogé sur sa sincérité à l'écran par la romancière souvent controversée...

Selon Christine Angot, Jean-Luc Reichmann – qui est aussi comédien à la télé (Léo Matteï) et sur les planches (Nuit d'ivresse) – surjouerait en effet grandement sa joie quand les candidats de son émission remportent la cagnotte du jour.

"Je ne regarde pas TF1 à midi donc je ne connaissais pas le jeu, mais là, sachant que vous alliez venir, j'ai regardé. Vous dites vous-même : 'Je ne triche pas, les gens me respectent et tout ça', mais vous êtes acteur avant tout. Un truc m'a frappé à un moment. Il y a quelqu'un qui gagne 10 500 euros et vous tombez à la renverse et vous dites 'Quoi ? 10 500 euros ? Mais c'est extraordinaire ! Ça va changer votre vie !' Bref vous êtes à fond avec lui, vous le prenez dans vos bras, c'est l'explosion de bonheur ! Et je me dis '10 500 euros... pour vous... Vous gagnez tellement d'argent ! 10 500 euros c'est quoi ? C'est rien, c'est deux petites émissions vite fait !'", a-t-elle lancé longuement devant un Jean-Luc Reichmann concentré. Et d'ajouter : "Ça fait un peu comme un enfant à qui on dit 'T'as eu une bonne note, tiens regarde je te donne 5 euros, va t'acheter des bonbons !'"

L'animateur de 57 ans, après avoir écouté le long monologue de la polémiste, a répondu : "Non, ça n'a rien à voir. C'est leur bonheur qui fait mon bonheur avant tout ! Si on peut rendre les gens heureux, on se doit avant tout de faire ça. Je suis hyper heureux de rendre les gens heureux, vous imaginez pas à quel point on transforme complètement leur vie ! Je ne truque pas. Je peux pas truquer. Après 9000 émissions télé, je ne peux pas truquer, les gens s'en rendraient compte ! (...) Je vis le bonheur sur l'instant et je le partage."

