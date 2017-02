Patrick Bruel, Omar Sy, Josiane Balasko... Deux prénoms, une seule colère

Les incidents sont en diminution mais la colère, elle, continue de se répandre. Douze personnes ont été interpellées en France dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 février, dont six en Seine-Saint-Denis, pour des violences urbaines dans le sillage de l'affaire Théo, a indiqué une source policière à l'AFP, évoquant une baisse "significative" des incidents. Les personnalités continuent de sensibiliser l'opinion, avec une lettre ouverte de l'ancien adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge Steevy Gustave, signée par des dizaines d'artistes et journalistes.

L'élément déclencheur dans toute cette affaire est l'interpellation de Théo, 22 ans, victime d'un viol présumé au cours d'une intervention de la police à Aulnay-sous-Bois le 2 février. Le fait divers devient un "fait de société", comme l'explique le Défenseur des droits Jacques Toubon. Aujourd'hui, après l'indignation relayée sur les réseaux sociaux s'élève une voix, à travers deux tribunes publiées dans Libération, pour défendre Théo mais aussi Adama Traoré, mort au cours de son interpellation par des gendarmes en juillet 2016.

Ancien adjoint au maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), Steevy Gustave est désormais conseiller municipal d'opposition (DVG) dans cette ville du 91. Ne se retrouvant pas dans les "pamphlets antiflics" comme il le confie au Parisien, ce père de famille de 47 ans, ancien chorégraphe de France Gall et champion de danse hip-hop a rédigé un texte. Ses propos sont soutenus par Kery James, Patrick Bruel, Smaïn, Lucien Jean-Baptiste, Hugues Aufray, Josiane Balasko, Jean Benguigui et Mathilda May, Anne Roumanoff, Bruno Salomone et Youssoupha.

C'est ainsi que Steevy Gustave écrit : "Ces monstres ne peuvent être associés aux forces de l'ordre qui nous protègent et sauvent des vies au péril des leurs." Mais "est-ce une bavure, un fait divers de plus qui sera, lui aussi, classé sans suite ? Dans ce pays des droits de l'Homme, y a-t-il une justice pour les hommes à la peau sombre et une pour ceux qui portent l'uniforme ? Ne devrait-elle pas être d'autant plus intraitable envers ceux qui les premiers devraient être intraitables".