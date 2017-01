Patrick Bruel, très remonté, vole au secours de Jenifer face à la polémique !

Depuis le 22 janvier, Jenifer est au coeur d'une polémique qui n'a cessé d'enfler. La chanteuse de 34 ans a été photographiée par Michael Youn en train de faire la sieste dans les coulisses du spectacle des Enfoirés à Toulouse... avec un sac Louis Vuitton lui servant d'oreiller ! Il n'en fallait pas plus pour que des commentateurs mal intentionnés accusent la chanteuse d'indécence...

Interrogé sur cette polémique par Cyril Hanouna mercredi 25 janvier dans Touche pas à mon poste (C8), Patrick Bruel (57 ans) a volé au secours de sa camarade. "Vous savez, on n'en est pas à la première polémique, ce ne sera pas la dernière. Cette institution fait beaucoup de jaloux, énerve les gens. On a beaucoup de succès, on gagne beaucoup d'argent pour les Restos du coeur. Je précise une fois de plus que les artistes ne sont pas payés", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Donc Jenifer a donné une semaine de sa vie, où elle vient, elle répète, elle chante, elle travaille, elle est souriante, elle fait le plus qu'elle peut. Bon, elle s'est endormie sur un sac, arrêtez de l'emmerder parce que c'est un sac Vuitton. Elle a le droit d'avoir un sac Vuitton... Et si ça se trouve, c'est même pas le sien !"

Avant cette prise de parole publique de Patrick Bruel, le manager de Jenifer avait déjà pris la peine de commenter ce "bad buzz" auprès de nos confrères de Gala. Il avait alors évoqué une fausse polémique, son artiste possédant en réalité un "sac vintage d'une trentaine d'années" qu'elle avait "acheté dans une friperie".

