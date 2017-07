Pierre Hermé marié en Corse : Le chef pâtissier a épousé sa belle Valérie !

Ce samedi 1er juillet 2017 est une date désormais importante pour Pierre Hermé (55 ans). Le célébrissime chef pâtissier et chocolatier, que l'on a récemment vu très aminci dans le concours télé Le Meilleur pâtissier, les professionnels (M6), vient en effet d'épouser celle qui partage sa vie depuis quatre ans, Valérie Franceschi.

C'est à Porto-Vecchio, en Corse, dont madame est originaire, que les amoureux ont rassemblé tous leurs amis en ce début de mois de juillet afin de fêter l'événement romantique comme il se doit. Parmi les invités, Jean-François Piège et sa compagne Elodie, Christophe et Delphine Michalak, Hélène Darroze, Julie Andrieu ou encore Sophie Menut (France 3) et Catherine Roig (magazine Elle) ont pu féliciter la mariée, qui était resplendissante dans sa longue robe blanche moulante.

Jean-François Piège, juré de Top Chef et jeune papa d'un petit Antoine, a d'ailleurs commenté sur Instagram : "Vive les mariés... Grand bonheur d'être à vos côtés pour ces moments si précieux. Valérie et Pierre vous êtes magnifiques."

Au sein de l'hôtel 5 étoiles Casadelmar, Pierre et Valérie Hermé ont gâté leurs nombreux invités avec de nombreuses et très alléchantes pâtisseries (évidemment !), mais aussi avec une gigantesque pièce montée flanquée de l'inscription "Happy wedding".

"Quand l'amour est célébré entre Pierre et Valérie Hermé ! Forcément tout est merveilleux, même la pièce montée", a commenté l'un des invités sur Instagram.

Le couple avait connu un "coup de foudre immédiat en réciproque" en 2013 lors d'une manifestation dédiée à la gastronomie corse. Chacun était alors déjà engagé dans une relation : "En trois mois, j'ai quitté la Corse, mon mari et mon métier", raconte Valérie, à l'époque professeur de sciences sociales, dans un entretien avec le magazine Paris-Match en 2015. "Valérie est la femme de ma vie !, s'exaltait de son côté le fameux pâtissier. Je n'aurais jamais cru qu'une histoire d'amour aussi belle et aussi forte puisse m'arriver à mon âge."

Toutes nos félicitations aux mariés !