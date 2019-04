Pierre Niney : Guest surprise du nouveau clip d'Angèle, contre le sexisme

Les milliers de fans d'Angèle savaient que la chanteuse belge de 23 ans avait prévu de sortir son nouveau clip le 15 avril 2019, mais ils n'avaient pas été informés de la participation d'un guest inattendu.

Trente minutes avant que la vidéo ne soit mise en ligne, Pierre Niney a annoncé aux 514 000 abonnés qui le suivent sur Instagram sa collaboration avec Angèle. L'acteur de 30 ans récemment vu dans les films Sauver ou périr et La Promesse de l'aube apparaît un peu avant deux minutes dans le clip. Celui qui accueillera dans quelques mois son deuxième enfant avec sa sublime compagne Natasha Andrews endosse le rôle d'un élève de la "anti-sexism academy", où "tout le monde est le bienvenu". Lors d'une session de groupe animée par Angèle, Pierre Niney tente plusieurs approches : "Quand une fille dit non, j'ai l'impression que souvent ça sous-entend..." et "Quand une fille dort, on ne sait pas si on peut ou si on ne peut pas. Du coup, je me dis que peut-être, dans le doute, on peut tenter". Ses deux interventions donnent à chaque fois lieu à une mise au point directe d'Angèle : non, c'est non.

Le titre Balance ton quoi est une référence directe au mouvement #Balancetonporc lancé en octobre 2017 par Sandra Muller après l'affaire Harvey Weinstein. Son objectif ? Inciter les femmes à dénoncer les comportements sexistes des harceleurs sur les réseaux sociaux. Le mouvement "#MeToo" avait émergé au même moment.

Arrivée en force sur le marché français en 2018 avec son premier album Brol, Angèle a rencontré un énorme succès, notamment grâce à son single Tout oublier enregistré avec son frère Roméo Elvis (qui vient lui-même de publier son premier album solo Chocolat). La chanteuse belge a reçu deux prix lors des Victoires de la musique 2019 : Victoire de l'album révélation de l'année pour Brol et Victoire de la création audiovisuelle pour Tout oublier.