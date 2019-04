Pierre Niney : Sa compagne, enceinte, dévoile son beau baby bump dénudé

Dire que la grossesse est épanouissante est un euphémisme quand on regarde les clichés de Natasha Andrews ! La bien-aimée de Pierre Niney partage avec ses followers des photos de son quotidien. Depuis l'annonce, très jolie, de sa deuxième grossesse, elle est toujours plus rayonnante sur les images. Ainsi, le 14 avril 2019, alors qu'elle était venue se ressourcer dans un spa, elle s'est dévoilée dans le reflet d'une glace, en bikini, laissant voir son ventre bien arrondi et dénudé. En légende, la belle Australienne de 32 ans écrit tout simplement "Bumping around", jouant avec le sens de ces mots ("bousculer les choses") et la résonance avec baby bump !