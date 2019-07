Pippa Middleton à Wimbledon : sa robe vaut une coquette somme !

Si les célébrités françaises sont nombreuses à prendre part au tournoi de Roland-Garros en juin, leurs pendants britanniques sont au moins tout aussi passionnés de tennis en juillet. Depuis le coup d'envoi du tournoi de Wimbledon le 1er juillet dernier, les personnalités anglaises se pressent dans les tribunes.

Lundi, quelques jours après les apparitions remarquées de Meghan Markle et Kate Middleton, Pippa Middleton a elle aussi profité du spectacle sportif en compagnie de son frère James. La petite soeur de la duchesse a misé sur une jolie robe rose estivale. Un modèle signé Stella McCartney qui n'est pas forcément pour toutes les bourses puisqu'il coûte tout de même 795 euros. La mère du petit Arthur (8 mois) a donc une nouvelle fois témoigné de son vif intérêt pour le tennis. Même enceinte de son premier enfant, elle a continué à jouer le plus longtemps possible, en partageant ses conseils forme dans un magazine.

Également présente le même jour, l'actrice Sienna Miller s'est illustrée dans les gradins, non loin de la jeune Maisie Williams, star de la série Game of Thrones. Affichant fièrement sa nouvelle coupe rose assortie à sa robe chemise Ralph Lauren, la comédienne de 22 ans a pu compter sur la présence de son nouveau petit ami présumé, un certain Reuben Selby, avec qui elle travaille sur son application Daisie. Habituée du tournoi et fidèle supportrice de Roger Federer, Anna Wintour était aussi de la partie, de même que le mannequin Poppy Delevingne et l'actrice australienne Rebel Wilson.

De repos après avoir effectué son grand retour sur scène avec les Spice Girls au printemps dernier, Geri Halliwell semblait quant à elle au mieux de sa forme. Au côté de son mari Christian Horner, Ginger Spice s'est montrée particulièrement démonstrative depuis son siège VIP. On est loin du flegme de Pippa Middleton !