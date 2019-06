Marion Cotillard et Guillaume Canet, Jean Dujardin: couples VIP pour Nadal-Thiem

Il aura fallu attendre le dernier jour et la finale du tableau masculin pour voir enfin, à Roland-Garros, le court central Philippe-Chatrier plein à craquer, dimanche 9 juin 2019. Alléchés par le combat titanesque espéré entre Rafael Nadal, à la conquête d'un douzième sacre sur la terre battue parisienne, et Dominic Thiem, impressionnant en demi-finale contre Novak Djokovic, de nombreuses personnalités de premier plan figuraient dans le public.

Alors que les aventures douces-amères du film Nous finirons ensemble, que le premier a réalisé et dans lequel la seconde joue, sont encore en salles, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont fait un rare passage en couple devant les photographes de presse, posant quelques instants au Village de Roland-Garros avant d'aller prendre place dans les tribunes. Spécialiste des vacheries conjugales et autres photos dossiers sur Instagram, on devine qu'ils auront, le temps d'un après-midi, plutôt utilisé leurs smartphones pour garder quelques traces de cette finale 2019.

Leur ami Jean Dujardin, autre figure emblématique de la bande des Petits mouchoirs, était lui aussi du côté des courts de la porte d'Auteuil et s'est également arrêté devant les photographes avec son épouse Nathalie Péchalat. Après leur expédition au Pérou et leur mission à Cannes, l'acteur et la patineuse, mariés depuis un an et parents d'une petite Jeanne qui aura 4 ans en décembre, ont pris la pose avec décontraction, elle en combinaison kaki, lui en chino beige et veste marron.

Le monde du cinéma était décidément bien représenté : Clovis Cornillac, accompagné de sa femme Lilou, Mads Mikkelsen, venu avec son épouse Hanne, Daniel Bruhl et sa compagne Felicitas Rombold, Pedro Almodovar, Alice Isaaz, Elsa Zylberstein, rentrée du mariage de François-Xavier Demaison dans les Pyrénées-Orientales, s'étaient tous déplacés à la porte d'Auteuil pour découvrir depuis les premières loges si Roland-Garros allait avoir un nouveau roi en la personne de l'Autrichien Thiem, soutenu par son amoureuse française Kristina Mladenovic, ou s'offrir une douzième fois à "Rafa". Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews, enceinte de leur second enfant, Gad Elmaleh, Calogero et sa compagne Marie, Noah Becker, fils de Boris, Norman Thavaud et sa compagne, Olivier de Benoist et sa femme Caroline, Florent Manaudou, Vianney, Taïg Khris ou encore Salif Gueye en avaient fait autant.

Quant à Tomer Sisley, qui s'est montré comme toujours très épris de sa femme Sandra lors du photocall, sa présence avait une raison particulière : c'est en effet à lui qu'incombait l'honneur de remettre le trophée au vainqueur.