Guillaume Canet et Marion Cotillard, 16 ans avant : la photo dossier

On pourrait presque l'oublier compte tenu de leur discrétion, mais Guillaume Canet et Marion Cotillard forment un couple iconique depuis de nombreuses années. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Jeux d'enfants, en 2003, dont ils partageaient l'affiche. D'humeur nostalgique, l'acteur de 46 ans a dévoilé sur Instagram jeudi 30 mai 2019 une photo issue de cette période.

"Présentation de Jeux d'enfants en tournée ! On était vraiment des enfants en fait ! Cette chevelure !", a fait savoir Guillaume Canet en légende de ce merveilleux cliché. Il faut bien avouer que si l'on n'avait jamais vu de photos de l'acteur plus jeune, il serait normal de penser qu'il porte une perruque, vu la masse capillaire qu'il arborait à l'époque. Le papa du petit Marcel et de Louise est d'ailleurs le premier à s'en amuser, puisqu'il écrit : "#Cheveux, #MikeBrant." Durant cette période, Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient âgés d'une vingtaine d'années. L'actrice oscarisée semble, elle, ne pas avoir pris une ride. "J'ai toujours cette coupe, moi", a commenté avec humour le chef Jean Imbert, l'une des personnalités qui ont réagi à cette publication, à l'instar de Marina Foïs, Nicolas Bedos ou encore Leïla Bekhti.

Il y a un mois, le 1er mai 2019, Nous finirons ensemble sortait. Guillaume Canet et Marion Cotillard étaient une fois de plus réunis sur le tournage et durant la promotion de ce long métrage. À cette occasion, le réalisateur et passionné d'équitation se livrait sur les qualités de sa compagne : "Elle est toujours surprenante ! Sur un plateau elle est très généreuse, ne mesure pas ce qu'elle donne et ne se soucie pas de la prise que l'on gardera à la fin. (...) C'est une actrice très riche pour un réalisateur." On attend impatiemment la photo dossier de cette aventure-là, qu'il publiera peut-être dans 10 ans.