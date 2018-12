Pippa Middleton : Mission shopping de Noël avec son fils Arthur

L'année 2018 touche à sa fin et l'urgence des courses des fêtes se fait de plus en plus pressante ! Pippa Middleton s'en est occupée cette semaine. Elle s'est rendue dans un magasin grand public accompagnée de son fils, Arthur...

Mercredi 12 décembre, Pippa Middleton était de sortie. La petite soeur de Kate Middleton, duchesse de Cambridge a été photographiée sur Kings Road, dans le quartier de Chelsea. Elle s'est rendue au magasin Marks & Spencer avec son fils de 2 mois, Arthur, confortablement installé en poussette. Pippa a été aperçue dans la boutique tenant deux pulls à col roulé, des articles parfaitement de saison.

Le mari de Pippa, James Matthews, n'a pas pris part à ce qui aurait pu être une mission achats en famille. L'ex-pilote de course était en revanche bien présent lors d'un dîner avec le tennisman Roger Federer et son épouse Mirka. Le 8 novembre, Les deux couples ont été surpris à la sortie du restaurant Il Trillo, un établissement italien toujours situé à Chelsea.

Quelques jours seulement avec ce double rencard, Pippa Middleton et James Matthews accueillaient leur premier enfant. Arthur Michael William Matthews est né le 15 octobre à l'hôpital St Mary à Londres, le même établissement où ont vu le jour ses oncles par alliance, les princes Harry et William, ainsi que ses cousins les princes George, Charlotte et Louis, enfants du prince William et de Kate Middleton.