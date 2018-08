Plus belle la vie : L'hommage hilarant des acteurs à Benjamin Pavard

Parmi les nombreux fans de Plus belle la vie, on retrouve Benjamin Pavard. Le footballeur qui est devenu champion du monde 2018 n'a jamais caché son admiration pour la série de France 3 (actuellement diffusée du lundi au vendredi à 20h30). Un mois après son triomphe avec les Bleus, le chéri de Rachel Legrain-Trapani a eu droit à une belle attention de la part des acteurs du feuilleton.

C'est ce lundi 20 août 2018 que Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Pauline Bression (Emma) et Grant Lawrens (César) se sont réunis pour rendre honneur à Benjamin Pavard. Les trois comédiens n'ont pas hésité à pousser la chansonnette dans une vidéo festive et hilarante. "Il y a un mois, les Bleus plongeaient la France dans l'euphorie collective. L'un d'eux est fan de notre série préférée : @benpavard21, auteur du plus beau but de la coupe du monde (je l'avais annoncé sur Instagram). Nous lui rendons hommage sur le tournage", écrivait Jérôme Bertin en légende du post publié sur son compte Instagram.

En quelques minutes, la vidéo est devenue virale. Nombreuses ont été les réactions des internautes. "Vous êtes fou, j'adore !" ; "Sacrée équipe" ; "Vous faites trop rire", pouvait-on lire dans les commentaires. C'est Benjamin Pavard qui va adorer !