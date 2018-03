Plus belle la vie : Le bel hommage à Arnaud Beltrame

Le 23 mars dernier, l'officier Arnaud Beltrame a donné sa vie pour sauver celle d'une otage pendant l'attentat de Trèbes. Un hommage national était organisé mercredi 28 mars aux Invalides. De leur côté, les producteurs de Plus belle la vie ont aussi souhaité mettre le gendarme à l'honneur dans la série. Une scène a donc été récemment tournée et diffusée hier soir.

On y découvre Jean-Paul Boher (joué par Stéphane Hénon) sortir du commissariat et croiser Patrick Nebout (incarné par Jérôme Bertin). "Bien sûr, il mérite tous les honneurs", a déclaré l'ancien amour de Samia, après que son collègue lui a demandé s'il serait présent à l'hommage rendu à Arnaud Beltrame. Et de poursuivre : "C'est le genre de gars qui te donne envie de te lever pour aller bosser. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire la même chose." Les deux personnages ont ensuite évoqué les circonstance du drame et les autres victimes de cette terrible attaque.

S'il avait normalement terminé ses tournages de Plus belle la vie, Jérôme Bertin a accepté de revenir le temps de mettre cette scène en boîte. Pour rappel, Patrick Nebout perdra la vie au cours de l'épisode diffusé le 11 avril prochain. C'est Abdel Fedala (incarné par Marwan Berreni) qui la lui ôtera.

S'il n'en a pas dit plus sur les raisons de son départ, l'acteur de 52 ans a assuré que son ancienne maladie (il était atteint de l'hépatite C) n'en était pas la cause.