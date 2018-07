Plus belle la vie : Trois personnages phares de retour !

Ce sont les fans de Plus belle la vie qui vont être ravis ! Intrigues et rebondissements se multiplient au Mistral, les téléspectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises. Et pour cause, trois personnages vont faire leur retour dans la série de France 3.

Selon Stars Actu, les téléspectateurs auront la belle surprise de retrouver Stéphane Prieur incarné par Stéphane Bierry. C'est sur son compte Facebook que l'acteur a annoncé la bonne nouvelle : "Stéphane reprend son rôle de Stéphane Prieur pour le tournage de Plus belle la vie." La dernière apparition de l'infirmier dans la série remonte à 2017. Il avait subitement disparu quand Eve a quitté le Mistral. On peut donc s'attendre à de nouvelles aventures pour ce personnage.

Plus belle la vie n'aura pas droit à un mais à deux autres retours. Cette fois-ci, d'après nos confrères de Télé Star, c'est Ludovic Baude qui se glissera de nouveau dans la peau de Benoît Cassagne après un an d'absence. Fadia Dumont retrouvera ses camarades au Mistral en reprenant son rôle de Cristal. C'est en 2016 qu'elle avait fait sa dernière apparition.