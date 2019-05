Prince Harry : Dédommagé après des photos volées, son beau geste...

Le prince Harry a accepté les excuses et des dommages et intérêts "substantiels" de la part d'une agence d'information sur les célébrités, a annoncé le palais de Buckingham, le 16 mai 2019. Celle-ci avait diffusé des photos de sa maison de campagne de Cotswolds, dans l'Oxfordshire, louée avec Meghan Markle juste avant leur mariage de mai 2018.

Comme le précise l'AFP, ces photos prises début janvier depuis un hélicoptère par l'agence Splash News, montraient une partie de l'intérieur de cette résidence pittoresque de l'ouest de l'Angleterre, dont la salle à manger et une des chambres à coucher. Leur diffusion, notamment dans le quotidien The Times, "avait gravement compromis la sécurité" du couple, a déclaré jeudi Me Gerrard Tyrrell, l'avocat du prince Harry, devant la Haute cour de Londres. Le duc et la duchesse de Sussex, qui avaient choisi cette résidence en raison du "haut niveau d'intimité qu'elle offrait", ne sont désormais "plus en mesure" de l'occuper, a-t-il affirmé.

Suite à une action en justice intentée par le prince, l'agence Splash "a accepté de payer une somme substantielle au titre des dommages et intérêts et frais de justice, et a présenté ses excuses", a-t-il ajouté, qualifiant Splash d'agence de "paparazzis". Le prince Harry a de son côté accepté ces excuses, a ajouté le palais de Buckingham dans son communiqué. Selon le Guardian, le duc de Sussex va utiliser la somme obtenue pour rembourser ses frais d'avocats et verser le reste à des oeuvres de charité.

Meghan Markle et son mari résidaient au palais de Kensington la semaine et passaient leurs week-end à Cotswolds en toute discrétion, notamment avec Doria Ragland, la mère de la duchesse, ou encore leurs amis George et Amal Clooney. En janvier 2019, suite à cette paparazzade, les jeunes mariés avaient finalement rompu le bail de 2 ans de cette maison estimée à 2,7 millions d'euros. Certaines rumeurs avançaient alors que cette décision était financière et visait à limiter les dépenses pour les travaux de leur nouvelle demeure officielle, le Frogmore Cottage, à Windsor. Les Sussex y ont emménagé en avril, juste avant la naissance de leur premier enfant, le petit Archie, arrivé le 6 mai 2019 à l'hôpital privé Portland de Westminster.