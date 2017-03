Prince Harry est "impatient" d'emménager avec Meghan Markle à Kensington Palace

Voilà même pas un an que le prince Harry et Meghan Markle vivent une belle histoire d'amour romantique et passionnée, digne d'un véritable conte de fées. Partagés entre Londres et Toronto, où l'actrice américaine est établie pour les besoins de sa série Suits, les tourtereaux sont désormais en belle voie pour emménager ensemble, si l'on en croit les dernières informations publiées dans la presse britannique.

Sebastian Shakespeare, chroniqueur royal émérite pour le Daily Mail, révèle en effet ce 26 mars que le frère du duc de Cambridge est "impatient de s'installer" avec sa compagne et qu'il prévoit d'emménager "dans un nouvel appartement à Kensington Palace, où il habitera avec Meghan".

Selon lui, d'importantes rénovations sont actuellement en cours pour assurer le confort du couple, et le jeune homme de 32 ans est constamment en alerte. "Il ne cesse de venir pour demander quand l'appartement sera prêt. Il a l'air d'être très impatient d'emménager avec Meghan", a déclaré une source bien informée à Sebastian Shakespeare.

Meghan veut avoir des enfants avec Harry

Ces derniers mois, Meghan Markle a multiplié les allers-retours à Londres, rendant régulièrement visite à son petit ami dans l'habitation indépendante de Kensington Palace, le Nottingham Cottage. Toujours d'après Sebastian Shakespeare, le nouvel appartement est situé bien plus près de la spacieuse résidence dans laquelle Kate Middleton et le prince William emménageront en septembre prochain, lorsque le prince George débutera son année scolaire à l'école Thomas's Battersea, dans le sud-ouest de la capitale anglaise. "C'est adorable, Harry et Meghan vivront tout près de chez William et Kate", a-t-on ajouté.

Le prince Harry et Meghan Markle semblent en tout cas bien partis pour officialiser leur relation. Divorcée du producteur Trevor Engelson en 2013 après seulement deux petites années d'union, la star américaine (qui prévoit d'arrêter sa carrière pour s'installer définitivement au Royaume-Uni) est aujourd'hui "désireuse d'avoir des enfants avec Harry", ajoute le Daily Mail.

En attendant de fonder une famille, le couple continue de se voir en toute discrétion. Le 16 mars dernier, l'actrice de 35 ans avait quitté le Canada pour rejoindre son grand amour en Europe. Selon The Sun, le prince Harry a comme à son habitude concocté un programme grandiose pour sa belle, privatisant notamment le musée d'Histoire naturelle de Londres pour une visite inoubliable à deux, dimanche 19 mars au soir. "Meghan avait toujours eu envie de visiter ce musée, alors Harry a organisé une visite privée", avait-on déclaré. So romantic !