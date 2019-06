Princess Erika : Son fils passé à tabac "va mieux", une plainte prévue

Le 28 mai, l'inoubliable interprète des tubes Faut qu'j'travaille et Trop de bla bla avait laissé éclater sa colère après avoir appris l'agression de son fils. "On vient d'attaquer mon fils à 10 contre 1 !!! Il est défiguré, je ne poste pas sa photo car il ne veut pas ! Je suis au commissariat, je pleure de rage !!! On est en train de lui faire passer des radios, il a le visage plein de contusions, donc on vérifie que ces chiens ne lui ont pas causé des lésions graves !!! Ça ne peut pas rester impuni !!! L'enfant a 16 ans...", écrivait-elle avant de se saisir de son compte quelques heures plus tard. "Nous venons de rentrer de l'hôpital... Mon fils va se reposer et nous allons surveiller attentivement son état pendant 48 heures vu les coups violents portés à la tête. Je vous remercie pour le soutien et le réconfort. Je redescends, je me calme... Bonne nuit."

Sur une note plus positive, Princess Erika a fait son retour sur le petit écran cette année dans la série Access, diffusée sur C8, aux côtés d'Ahmed Sylla. Côté musique, elle est attendue sur la scène de Cléon-d'Andran le 18 juillet dans le cadre du Festival Off's.

Thomas Montet