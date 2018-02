Raphaël (Mariés au premier regard) "à la limite de craquer" : Son appel touchant

En janvier dernier, Raphaël, candidat de Mariés au premier regard qui avait épousé Caroline sur M6 s'est lancé dans un pari fou : réaliser un tour de France en VTT (3800 kilomètres à parcourir en 63 jours, 70 kilomètres à pédaler au quotidien à une vitesse moyenne de 15 km/h). Il y a quelques jours, le candidat a failli tout arrêter.

C'est afin de faire parler de la keratocône, une maladie dégénérative de l'oeil qui se traduit par une perte de la sphéricité de la cornée qui prend alors la forme d'un cône, mal dont souffre Raphaël, et pour récolter des fonds que le jeune homme s'est lancé dans cette aventure.

Mais le 12 février, le candidat a pensé tout abandonner lors de la 21e étape. Sur son compte Facebook, il a raconté, en légende d'une photo de lui sur laquelle il apparaît totalement épuisé : "À la limite de craquer après deux heures de pluie non stop et un vent de face intense !! Du coup, j'avais prévu un jour de repos, j'en ferai au minimum deux !! Merci au club de Nantes Basket de m'avoir accueilli ce soir, ça m'as bien changé les idées car là, j'en peux plus du vélo ! Je vous poste la photo quand je suis arrivé tout à l'heure après 72 km d'effort", a-t-il écrit.

Pour ne rien arranger, comme il l'a dévoilé, les donations sur la cagnotte sont au ralenti.