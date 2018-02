Raphaël (Mariés au premier regard) sauvé par "un miracle", sa galère continue

À chaque jour sa galère. Lors de son tour de France en VTT,, l'ex-mari de Caroline dans Mariés au premier regard sur M6, a une fois de plus pris sur lui.

Pas moins de 3800 kilomètres à parcourir en 63 jours, 70 kilomètres à pédaler au quotidien à une vitesse moyenne de 15 km/h... C'est afin de mieux faire connaître la keratocône, une maladie dégénérative de l'oeil, dont il souffre, que Raphaël s'est lancé dans cette galère.

Quelques jours après avoir failli abandonner son défi après avoir pédalé sous une pluie battante, le jeune homme a de nouveau dû puiser dans ses ressources pour poursuivre son aventure. Toujours sur sa page Facebook, il a indiqué, lundi 12 février : "Quelle étape aujourd'hui !! Une des plus dures, mais pour moi la plus belle !! 123km entre Nantes et Rennes ! 7h23 de pédalage !!! + de 900m de dénivelé et surtout au bout de 50km j'ai cassé une attache qui relis la remorque au vélo ! Dans un endroit où sur 30km tu n'as même pas une boulangerie !!! Et là miracle une entreprise de ferronnerie à 500 mètres et en 1h30 c'était réparé ! J'ai eu chaud !!! Merci à la société Fresnais automatisme !! Vous m'avez sauvé !! À demain."