Raphaël Vanare en slip avec Karim Benzema torse nu : C'est chaud sur Instagram !

Les Français du Real Madrid ont fait grimper la température sur Instagram. Bien que plongés dans un bassin d'eau glacée dans le cadre de leur stage de préparation à la rentrée sportive, Karim Benzema et Raphaël Varane se sont (quasiment) affichés dans le plus simple appareil. Le champion du monde de 26 ans pose en slip blanc, aux côtés de ses coéquipiers. Il faut dire que Raphaël Varane porte merveilleusement bien ce petit maillot de bain.

On soupçonne d'ailleurs Karim Benzema de porter le même slip blanc, mais ce selfie capturé par Sergio Ramos ne permet pas de voir l'entrejambe de l'attaquant. Il pose comme jamais devant la caméra, tout sourire, alors que les doigts de ses deux mains forment des V de la victoire. Sur cette photo tout en muscles, on aperçoit également le gardien Keylor Navas, le seul à porter des vêtements, et le défenseur Dani Carvajal. Les corps sveltes de nos deux Français ont fait exploser le compteur de like de ce selfie : plus d'un million de personnes ont adoré voir les sportifs dénudés. En section commentaires, l'attention est naturellement portée sur le petit slip de Raphaël Varane. "Est-ce qu'on va juste ignorer ce que Varane porte ?", écrit un fan avec humour.