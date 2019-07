Raphaële (Koh-Lanta) brisée par la mort de son bébé : "Je n'ai plus de larmes..."

C'est une épreuve difficile que vivent Raphaële, candidate de Koh-Lanta All Stars (TF1), et son mari Swan. Le 30 juin dernier, les amoureux ont annoncé la mort de leur bébé alors que la jeune femme était enceinte de sept mois. Ce vendredi 12 juillet 2019, l'aventurière a pris la parole sur Instagram pour adresser de jolis mots à cet enfant disparu.

"Nous étions là avec toi hier... Nous t'avons accompagné... Tu reposes maintenant en paix auprès des tiens dans ce monde de douceur et de légèreté qui s'est ouvert à toi. Nous avons franchi ton père et moi cette nouvelle étape difficile main dans la main, écrit-elle. Je ne veux plus penser à ce vide que tu nous as laissé, j'ai bien trop pleuré, je n'ai plus de larmes... Nous voulons aujourd'hui penser à tout ce que tu nous auras apporté, à tout ce bonheur immense que nous avons eu pendant ces quelques mois, et c'est comme cela que je me souviendrai de toi ! Tu nous auras permis de nous souder comme jamais, tu seras désormais notre force !" Et de poursuivre : "Tu vis avec nous à jamais dans nos coeurs et dans nos esprits ! Nous t'aimons pour la vie... et même celle d'après ! Notre bibou, notre petit pois, notre fils, notre Morgan, veille sur nous tous de là-haut !"