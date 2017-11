Raquel Garrido : Ses filles lui font parfois "payer la facture"...

Multi casquettes (avocate, chroniqueuse télé, militante politique), Raquel Garrido mène une vie très active. Maman de trois filles, nées de son mariage avec le député Alexis Corbière, elle a conscience qu'elle ne leur offre pas une vie classique et cela se ressent parfois...

Dans les pages de ELLE, Raquel Garrido raconte que ses filles, âgées de 17, 15 et 4 ans, ne vivent pas forcément bien la médiatisation qui l'entoure. Ni celle de son mari d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce qui est le plus dur pour elles... "Les grandes restent philosophes face à nos médiatisations : quand on est adolescent, rien ne peut réellement faire briller ses parents ! Elles ont développé des réflexes de protection, notamment contre la fachosphère ultra violente. Le plus dur, c'est l'absence. Elle nous font parfois payer la facture", confie-t-elle. Malgré son côté grande gueule, dans le privé, elle est une maman sensible. "Raquel m'émeut avec ses filles (...) Je l'ai sentie inquiète pendant la campagne et lors des récentes polémiques", ajoute son amie Sophia Chikirou.

Raquel Garrido, qui a décidé de quitter La France Insoumise pour se consacrer à la télévision (dans Les Terriens du dimanche), va sans doute avoir un peu plus de temps pour ses filles. Mais ce n'est pas pour autant que son mari va tout lui laisser gérer ! "Souvent, l'engagement militant explose les couples. Mais nous avons une vision égalitaire et avons avancé ensemble sans que l'un se mette en retrait au profit de l'autre", dit-il dans Closer. Et d'ajouter, dans ELLE : "Depuis deux ans, la maison est un tourbillon. Il faut que l'on fasse attention. Il y a trois enfants au milieu de tout ça." D'ailleurs, happés par la politique, ils ont fini par devenir "de mauvais amis" qui n'ont plus le temps de recevoir chez eux - ils déménagent à Bagnolet, où ils ont acheté après la polémique sur leur HLM à Paris. "Le plus important, c'est de se retrouver pour dîner en famille", souligne cependant Raquel Garrido.

Le portrait de Raquel Garrido est à retrouver dans ELLE en kiosques le 17 novembre.

L'interview d'Alexis Corbière est à lire dans Closer, en kiosques le 17 novembre.

Thomas Montet