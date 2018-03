Rayane Bensetti au soleil après la mort de son père : "Le truc compliqué..."

Le 8 février 2018, Rayane Bensetti devait faire face à une terrible épreuve : la mort de son père. Ce dernier souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Charcot. Puis, fin février, le complice de Denitsa Ikonomova indiquait connaître un nouveau "malheur", sans se livrer davantage.

Il a donc pris la décision de quitter la France afin de souffler un peu, malgré la promotion actuelle du film La Finale, dans lequel il est à l'affiche au côté de Thierry Lhermitte et qui est en salles depuis ce mercredi 21 mars 2018. L'acteur de 24 ans a tout de même pris le temps de faire un FaceTime avec Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste (C8), ce même jour.

Après que Cyril Hanouna a évoqué les "gros soucis" qu'a connus Rayane Bensetti dernièrement, il a rappelé qu'il sera toujours là en cas de besoin. Le gagnant de Danse avec les stars 5 (TF1) lui a alors adressé un tendre message : "Si vous saviez comme Cyril a été là pour les durs moments que j'ai passés. Mon frérot tu as été top, merci." Après quoi, il a donné des nouvelles plutôt rassurantes : "Ça aide un peu de partir au soleil. J'essaie de me retrouver un peu tout seul, d'accepter un peu le truc et de repartir en forme. Le truc compliqué, c'est que je repars en tournage après. C'est compliqué de repartir dans une énergie de tournage pendant 2 mois."

Cyril Hanouna l'a donc encouragé et souligné qu'il a été "formidable" avec son papa dans ses derniers instants. Des paroles qui ont touché Rayane Bensetti.