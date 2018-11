Rayane Bensetti et Denitsa, Gad Elmaleh et Noé : Duos complices devant PSG-LOSC

Si son milieu de terrain vedette, Marco Verratti, a fait un écart de conduite cette semaine, arrêté en état d'ébriété sur le périphérique, cela n'a pas été le cas du Paris Saint-Germain vendredi 2 novembre 2018 : le PSG a en effet continué tout droit sur sa lancée fulgurante pour signer une douzième victoire en autant de matchs de championnat de Ligue 1 cette saison. Et les célébrités, nombreuses à investir le Parc des Princes pour admirer le spectacle proposé par les Mbappé, Neymar et consort, ont continué à savourer...

Il y avait de quoi avoir envie de braver les premières rigueurs de l'hiver qui approche pour se poster en tribunes : les joueurs de la capitale accueillaient les Lillois, leurs surprenants et séduisants dauphins au classement. Un duel au sommet que les joueurs de Thomas Tuchel ont fait tourner en leur faveur lorsque Verratti a lancé Neymar, qui a lancé Mbappé, qui a marqué. Le Brésilien s'est ensuite fait un plaisir d'ajouter un second but sur un service du Français, avant la réduction du score anecdotique du LOSC en fin de rencontre.

Dans la tribune d'honneur, on a notamment pu voir Gad Elmaleh, qui se partage entre ses représentations et ses fistons, en profiter à fond avec son fils Noé. Une excellente façon pour l'humoriste de fêter les 18 ans de son grand garçon, qui célébrait la veille sa majorité - le mannequin en devenir a marqué le coup notamment en partageant sur Instagram une photo d'enfance. Le duo père-fils avait non loin de lui une ancienne star du PSG qui se faisait extrêmement discrète en la personne de Nicolas Anelka, mais aussi un autre tandem dont la complicité est notoire : Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, qui fêtaient récemment les quatre ans de leur rencontre grâce à Danse avec les Stars, étaient eux aussi dans les travées, commentant entre eux le jeu des Parisiens. Il y avait aussi l'ancienne Miss France Camille Cerf, installée juste à côté d'une Laurie Cholewa radieuse auprès de son mari Greg Levy et qui, enceinte de leur premier enfant, couvrait bien son baby bump, ou encore Issa Doumbia.

Prochain rendez-vous au Parc des Princes (et des stars) : le 24 novembre face à Toulouse. Entre-temps, le PSG se sera déplacé sur le Rocher d'un AS Monaco en perdition...