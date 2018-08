Reconnaissez-vous cette actrice et future maman qui a bien changé ?

Alors qu'elle s'apprête à devenir maman pour la première fois après avoir annoncé sa grossesse le 5 juillet dernier, cette actrice a dévoilé une photo d'elle tout droit sortie des archives. : "Quand j'étais sage... Le photographe a dû me demander de sourire... Mais ça n'a pas abouti", écrit cette future mère aujourd'hui âgée de 35 ans, en légende avec une flopée d'hashtags très drôles : "#AucunHumour, #JeCroisQueJAimaisPasMaRobe, #ElleAPasDuResterPropreLongtemps".

Cette fillette au visage un peu fermé est la fille d'une comédienne bien connue du public français. Son père est un talentueux sculpteur, peintre et décorateur. Son oncle est lui aussi un comédien dont le visage est bien connu de tous. Quant à elle, on a pu la voir dans des longs métrages tels que Nos jours heureux, Vilaine, Joséphine ou encore plus récemment dans une relecture de Cendrillon. Cette fillette à la bouille adorable mais boudeuse n'est autre que Marilou Berry !