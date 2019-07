Renaud donne des nouvelles de Malone, qui fête ses 13 ans

Après deux ans de silence, Renaud se confesse. Le chanteur, qui a cumulé pépins de santé, combat contre l'alcool et perte de deux de ses proches, va nettement mieux. Il s'est remis à la musique et va publier un nouvel album, Les mômes et les enfants d'abord, à l'automne prochain. Seule ombre au tableau : il ne voit pas autant qu'il le voudrait son fils Malone.

Depuis son divorce avec sa femme, la chanteuse Romane Serda, survenu en 2011, c'est elle qui s'occupe de leur fils Malone. Même si les anciens époux sont restés amis et que le chanteur peut compter sur elle quand ça ne va pas fort, il reste tout de même assez éloigné de la vie de son fils. Heureusement, avec les vacances scolaires, il va pouvoir passer un peu de temps avec lui. Il a raconté au Parisien ce qu'il compte faire de son été. "Des pétanques, pour remuscler mon poignet. Je vais aller voir mon ex-femme [Dominique, la mère de sa grande fille Lolita, 38 ans, NDLR] dans sa maison du Cap-Ferret et je verrai Romane ce dimanche pour l'anniversaire de Malone (...) Et puis les copains vont passer me voir : Bénabar, Grand Corps Malade, Dave [dont il produit le prochain album, NDLR], qui habite tout près", a-t-il confié. Il profitera aussi de sa piscine et du soleil du Sud de la France, sous la surveillance de ses assistants.

Et l'interprète des tubes Mistral gagnant, Toujours debout ou encore Les Bobos d'ajouter, concernant son jeune fils : "Je ne le vois pas beaucoup. On est loin. Il est à Paris et je suis de plus en plus ici [à L'Isle-sur-la-Sorgue, NDLR]. Il va avoir treize ans, il fait de la guitare, de la batterie et de la poterie, et très bien." Un touche-à-tout qui semble prendre la direction d'une carrière artistique, les chiens ne font pas des chats... Très fier de son fils, Renaud a fait une folie : il s'est fait tatouer le portrait de ce dernier sur le mollet. Loin du coeur peut-être mais plus loin des yeux !

Thomas Montet