Rihanna : Une remarque sur sa virginité fait le buzz...

Parce que Rihanna endosse le rôle de cover girl pour la sixième fois, l'édition américaine du Elle a choisi le marquer le coup. D'abord en lui offrant trois couvertures différentes pour son numéro d'octobre 2017, et ensuite en invitant de nombreuses personnalités à participer à son interview. Le top Tyra Banks, le chanteur Eminem, le styliste Zac Posen, le chanteur Pharrell Williams ou encore la championne de tennis Venus Williams ont tous joué le jeu du "Si tu pouvais...". Le maître de l'illusion David Copperfield aussi. C'est d'ailleurs la question posée par le célèbre prestidigitateur américain de 60 ans, ex de Claudia Schiffer, qui fait le plus parler.

Alors qu'il lui demande où elle aimerait se téléporter si elle le pouvait, la chanteuse lui répond : "Dix minutes avant que je perde ma virginité... Et j'espère bien que tu vas le faire. LOL." Sans en dire plus. La chanteuse de 29 ans ne s'aventure pas plus sur ce terrain très personnel, qu'elle n'a pas l'habitude d'arpenter. Les seules confidences sur ses débuts amoureux remontent à 2011 lorsqu'elle évoquait son premier baiser auprès du magazine Rolling Stone. "Mon premier baiser remonte au lycée, et ça a été le pire moment de ma vie", avait confié la bombe voluptueuse de Valerian. "Il a presque lâché toute sa salive dans ma bouche. Ça m'a traumatisée. Je n'ai plus embrassé personne avant longtemps", avait-elle ajouté.

Héroïne de trois couvertures différentes, Rihanna se dévoile tour en tour en femme sexy, décolletée dans une robe à sequins signée Nina Ricci, street girl dans un blouson Calvin Klein, avec des boucles d'oreilles Chopard, et en portrait avec un énorme coeur dessiné sur le visage.