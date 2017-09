Robert Pattinson, timide et maladroit : "J'ai toujours ramé dur avec les filles"

De retour au cinéma dans le film Good Time (dans les salles françaises depuis le 13 septembre), Robert Pattinson s'est confié cette semaine dans les colonnes du magazine Public, évoquant entre autres l'étiquette de beau gosse sexy et mystérieux qui lui a collé à la peau de longues années après le phénomène Twilight ou encore son rapport avec les filles.

Aujourd'hui plus serein et à l'aise avec son image, l'acteur de 31 ans a longtemps été poursuivi par des hordes de fans aux requêtes très extravagantes. Se remémorant dans un premier temps les admiratrices qui lui demandaient de le mordre ou les "Twlight Moms, ces mères de familles âgées d'une quarantaine d'années qui poussent des cris stridents", le comédien anglais a ensuite concédé que la célébrité engendrée par Twilight avait apporté son lot de situations folles et embarrassantes.

Érigé des années plus tard en nouveau chouchou du cinéma indépendant, Robert Pattinson s'est félicité de mener une vie plus rangée, lui qui est désormais moins traqué par les fans. "Aujourd'hui, je n'ai plus le sentiment d'être espionné. Si les gens veulent savoir ce que je mange, où je vis, il leur suffit de se rendre sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté.

C'est ainsi que l'égérie Dior a évoqué la plus "grosse méprise" que l'ont fait souvent à son propos. Si l'étiquette de séducteur lui colle à la peau, Robert Pattinson affirme que la réalité est toute autre. "Lorsqu'on dit que je suis un tombeur. Ça me sidère. Si vous saviez en effet à quel point je suis timide ! J'ai toujours ramé dur pour charmer les filles. Je bafouille, je suis gauche et maladroit", a-t-il conclu.

Les femmes intéressées sauront désormais comment l'approcher, maintenant qu'il est de nouveau célibataire...