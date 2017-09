Romain (Les 12 Coups de midi), son physique critiqué : "Ça m'a blessé..."

Le 12 septembre dernier, Romain (21 ans) était éliminé du jeu de TF1 Les 12 Coups de midi après 60 participations. S'il est reparti avec la coquette somme de 324 468 euros et de jolis souvenirs plein la tête, l'ex-maître de midi reconnaît qu'il a tout de même vécu des moments douloureux à cause de la médiatisation...

Interrogé par nos confrères de TéléStar.fr, Romain a en effet reconnu qu'outre "le stress et le rythme de tournage", le fait d'être soudainement une personnalité publique avait peu à peu entamé sa sérénité. "La notoriété est difficile à gérer. Être reconnu dans la rue, que l'on parle de moi sur les réseaux sociaux... Certaines critiques peuvent être blessantes. Quand c'est sur ma prestation, cela ne me dérange pas. Mais lorsque cela touche le physique, ma personne, c'est moins aisé à vivre. J'étais désabusé de voir que des gens avaient pour occupation de m'insulter sur les réseaux sociaux alors que je participe simplement à un jeu et ne fais de mal à personne", a-t-il expliqué. Une situation déja vécue par le champion des champions, Christian Quesada.

Heureusement, la majorité des messages reçus étaient bienveillants... voire carrément entreprenants ! "Lorsque que l'on est un peu médiatisé, les choses changent évidemment. J'ai reçu des déclarations d'amour enflammées d'hommes comme de femmes. Je n'avais pas l'habitude. C'est amusant même si c'est bien sûr impossible d'y répondre favorablement", a-t-il commenté.

Pour rappel, récemment interrogé par MyTF1.fr sur la façon dont il envisageait de dépenser son argent, Romain avait confié : "Je ne suis pas très dépensier. Je vais mettre la majorité de la somme de côté pour l'avenir. C'est une chance à 21 ans d'avoir une telle somme en poche. Ça va me permettre de pouvoir acheter un appartement et de prendre mon indépendance. L'idée est de ne pas tout dépenser tout de suite. Mais je vais me faire quelques petits plaisirs comme les voyages un peu partout dans le monde."