Ronaldinho, heureux polygame, va épouser ses deux petites amies cet été !

@ronaldinho vai casar... at a a notcia normal n? Mas ele vai casar com suas DUAS NOIVAS. Sim, duas noivas. Beatriz Souza e Priscilla Coelho so as eleitas. A festa para os mais chegados da famlia, ser mais intimista. Existem apostas que o vizinho do ex craque, @jorgevercillooficial seria quem embalaria o trio e os convidados com sua msica. Aguardemos. #r10 #ronaldinho #ronaldinhogaucho #casamento #casamentocomduas #bigamo #inacreditavel #romance #futebol #bara #barcelona #santiagobernabeu #footballplayer #football #futebol

