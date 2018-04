Ronan Farrow : Le fils de Woody Allen fait son coming-out

Fils de Mia Farrow et de Woody Allen, Ronan Farrow a fait son coming-out lors d'une soirée de remise de prix organisée par la Point Foundation (un fond étudiant LGBT), le 9 avril 2018. Le journaliste, avocat et militant américain a reçu le Courage Award des mains de son confrère Thomas Roberts, avant de s'exprimer sur scène et d'évoquer pour la première fois sa sexualité.

"Faire partie de la communauté LGBT – qui a soutenu mes premiers articles et qui a été une source de soutien indéfectible au moment où j'ai publié mon article sur les agressions sexuelles, en incluant des survivantes, qui elles aussi se sentaient invisibles - me donne une force incroyable", a-t-il témoigné. "Les LGBT sont parmi les agents de changements les plus courageux et les plus compétents que j'aie rencontrés, et les plus puissants défenseurs des vulnérables et des sans-voix, parce qu'ils et elles savent d'expérience ce que c'est", a-t-il également déclaré.

Erigé en pourfendeur de l'omerta qui règne à Hollywood après son enquête explosive publiée dans le New Yorker, Ronan Farrow avait été outé en 2013 dans un article de Vice, intitulé "La sexualité de Ronan Farrow est-elle importante ?" Dans ce papier, le sulfureux Christopher Glazek écrivait sans détour : "Il est également gay, selon des amis à moi qui ont couché avec lui, mais ce n'est pas quelque chose que vous pourriez deviner en lisant Vanity Fair ou le New York Times."

Lors de cette soirée de remise de prix, Ronan Farrow n'a pas précisé s'il se définissait comme bisexuel ou gay, se contentant de dire qu'il "faisait partie de la communauté LGBT". Seul fils biologique du couple qu'ont formé Mia Farrow et Woody Allen, Ronan Farrow a souvent fait les gros titres : d'abord lorsque sa mère a déclaré en novembre 2013 à l'édition américaine de Vanity Fair que son fils pouvait être celui de Frank Sinatra - dont elle fut l'épouse entre 1966 et 1968, mais qu'elle continua à fréquenter durant de longues années ; ensuite lorsque sa demi-soeur, Dylan, a révélé avoir été agressée sexuellement par Woody Allen. En mai 2015, en marge de l'ouverture du Festival de Cannes avec Café Society de leur père, Ronan l'avait violemment épinglé et déplorait le silence autour de lui. "Ça devient subitement très personnel pour ma soeur et toutes les femmes du monde entier victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont jamais pu obtenir la reconnaissance d'une condamnation", avait-il notamment déclaré.

Puis plus récemment, il a signé une enquête dans laquelle 13 femmes révèlent avoir été harcelées ou agressées sexuellement par le producteur américain Harvey Weinstein. Avec cette enquête, il a contribué à la libération de la parole des femmes et à alimenter ce scandale sans précédent dans l'histoire d'Hollywood.