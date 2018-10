Ryan Gosling : Son adorable anecdote sur ses filles

Bientôt à l'affiche de First Man, un film de Damien Chazelle (le réalisateur de La La Land) qui pourrait lui permettre de revenir aux Oscars, Ryan Gosling a fait une étonnante confession en écho à son rôle sur grand écran.

Invité sur le plateau de Jimmy Kimmel, l'acteur canadien a raconté une adorable anecdote à propos de ses deux filles, Esmeralda (4 ans) et Amada Lee (2 ans et demi).

"Je crois que mes filles pensent que je suis un astronaute", s'est-il amusé. Dans First Man, Gosling incarne Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. "Elles sont venues sur le plateau. Elles étaient là le jour où je tournais une scène de décollage, donc je portais le costume d'astronaute et je devais faire semblant de décoller", raconte le chéri d'Eva Mendes.

Une scène forcément marquante pour les petites qui, à leurs âges, ne savent pas franchement faire la différence entre la réalité et la fiction. À tel point que plus tard, l'aînée a lancé à son père, en pointant la Lune : "C'est là que tu travailles, non?" Une amusante petite histoire qui a amusé tout le monde sur le plateau de l'émission télé.

First Man sortira en France le 17 octobre 2018.