Salma Hayek, poupée sensuelle : Elle fait un selfie topless et coquin !

En seulement quelques minutes, l'interprète de Frida Kahlo dans le biopic du même nom a fait sensation. Pas moins de 150 000 admirateurs ont mentionné qu'ils "aimaient" ce cliché, mais pas que. Les fans en pagaille n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'ils "adoraient" la découvrir "sous un autre jour", rien que ça. "Sublime", "j'adore", "magnifique" et autres commentaires positifs lit-on sous ce cliché plus que olé-olé.

Dans la légende de sa photo, celle qui s'est essayée au rose poudré sur les cheveux s'est expliquée sur les raisons de cette posture sur la Toile. "Lorsque la fête est terminée", Salma Hayek semble revivre en se mettant dans son plus simple appareil : toute nue et rien de plus. Avec son teint parfaitement halé et ses paupières magnifiquement bien dessinées, la bomba latina de 50 ans nous laisse sans voix !