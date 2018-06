Sandrine Quétier : Ce premier rôle au cinéma qu'elle a raté !

C'est le 31 décembre 2017 que Sandrine Quétier a officiellement quitté le groupe TF1 après dix années de bons et loyaux services. Si travailler pour la première chaîne française lui manque énormément, l'animatrice de 47 ans a voulu reprendre sa carrière d'actrice à temps plein. Ce vendredi 29 juin 2018, elle est d'ailleurs revenue sur ce premier rôle au cinéma qui aurait pu changer toute sa vie.

C'est lors d'une interview avec nos confrères de Le Parisien Week-end que Sandrine Quétier a révélé qu'elle a failli jouer dans La Dilettante, le célèbre film de Pascal Thomas. Peu de temps avant la sortie du long métrage en 1999, l'ancienne animatrice de The Voice avait passé le casting pour incarner Nathalie, la fille de Catherine Frot. À cette époque-là, Sandrine Quétier présentait le tirage du Keno sur France 3 et voulait être actrice. Malheureusement pour elle, c'est Barbara Schulz qui avait su tirer son épingle du jeu et obtenu le rôle. "J'étais déçue. Mais, j'ai eu la chance d'avoir tellement de propositions intéressantes à la télé que je n'ai pas vu le temps passer", a-t-elle confié.

Très déterminée, Sandrine Quétier se lance de nouveau dans la comédie après y avoir songé depuis deux ans. L'ex-présentatrice de TF1 a réussi à décrocher un rôle dans Commissaire Magellan (France 3) même si son casting lui a donné "la trouille au ventre". "C'était difficile, mais je trouve très excitant de repartir à zéro", a-t-elle ajouté. Celle qui a animé Ninja Warrior (TF1) n'a pas peur de l'échec : "La seule chose qui pourrait m'arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Au moins, j'aurai essayé. En plus, il est toujours possible de faire autre chose." Et c'est sans compter sur ses autres projets comme la musique ! Sandrine Quétier se produit aussi sur scène avec son groupe, The Jokers. "J'ai l'impression d'avoir 20 ans", a-t-elle conclu.