Sébastien (L'amour est dans le pré) évoque sa nouvelle vie : "C'est hallucinant"

Alors que les portraits des agriculteurs de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré (M6) seront diffusés dès le 15 janvier 2018, l'heure est au bilan pour Sébastien, ancien participant au programme. Contacté par nos confrères de France Bleu, l'agriculteur haut-viennois se livre sur sa nouvelle vie, un an après le tournage.

Sébastien révèle alors être toujours en couple avec sa douce Émilie, avec qui ce fut le coup de foudre devant les caméras de L'amour est dans le pré. Les amoureux se sont même pacsés et vivent ensemble. "Comme je l'avais dit dans mon portrait : je suis bien chez moi, et je cherche quelqu'un qui sera bien chez moi. Je pense que je l'ai trouvée !", lance-t-il.

Si l'émission de dating lui a permis de trouver l'amour, elle a également bouleversé son quotidien. Il doit désormais faire face à une certaine agitation médiatique et une notoriété soudaine. "On est allé passer trois jours à Londres, et on a été reconnus dix fois, confie-t-il. J'ai trouvé ça quand même hallucinant !" Également reconnu dans la rue ou encore sur les aires d'autoroutes, Sébastien se "rend compte que beaucoup de monde regarde l'émission".

Et comme chaque personnage public, Sébastien ne peut pas toujours faire l'unanimité. "Sur les réseaux sociaux, on est souvent beaucoup critiqué. J'ai fait l'erreur de regard pendant la diffusion, car dans la vraie vie, les gens sont beaucoup plus sympathiques. On rentre dans leur quotidien, on ne s'en rend pas compte", indique-t-il.

Dans cette nouvelle vie, l'agriculteur peut compter sur le soutien d'un camarade rencontré sur le tournage de L'amour est dans le pré saison 12 : Gérard dit "Gégé". Tous les deux vivent dans le Limousin et "se voient de temps en temps". "On est embarqué dans le même bateau, et on aime en discuter pour avoir vécu cet emballement médiatique tous ensemble", conclut Sébastien.